"يونايتد إيرلاينز" تتوقع عدم عودة "بوينج 737ماكس" للتحليق هذا الصيف

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" إنه لا يتوقع عودة طائرات بوينج طراز "737 ماكس" للتحليق هذا الصيف.

وأضاف "سكوت كيربي" في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الأربعاء: "في هذه المرحلة، نقوم بتقييم تأثير تأخر التحليق، لكننا لا نتوقع عودة 737 ماكس هذا الصيف"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوقفت العديد من الدول تحليق طائرات "737 ماكس" في مارس/آذار الماضي الماضي بعد حادثين قاتلين - أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والآخر في أثيوبيا بعد أقل من خمسة أشهر - مما أدى إلى مقتل 346 شخصًا.

ومع تأخر الموافقة التنظيمية على عودة استخدام "737 ماكس" أعلنت "بوينج" وقف مؤقت لإنتاج هذا الطراز بداية من الشهر الجاري.

وكان تقرير صحفي ذكر بالأمس أن "بوينج" لا تتوقع أن تحصل على الموافقة التنظيمية من أجل عودة تحليق "737 ماكس" في منتصف العام الجاري.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 0.6 بالمائة إلى 311.52 دولار.