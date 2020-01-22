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جولدمان ساكس: فيروس "كورونا" قد يهبط بأسعار النفط 3 دولارات

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جولدمان ساكس: فيروس "كورونا" قد يهبط بأسعار النفط 3 دولارات جولدمان ساكس: فيروس "كورونا" قد يهبط بأسعار النفط 3 دولارات

مباشر: يرى بنك جولدمان ساكس أن النفط قد تنخفض 3 دولارات لكل برميل إذا انتشر فيروس "كورونا" الذي تم اكتشافه مؤخراً في الصين.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن أسواق النفط ستتأثر بفيروس "كورونا" المنتقل من شخص لآخر، مثلما تأثر وقود الطيران أثناء وباء سارس في عام 2003.

ويمكن أن يسفر انتشار فيروس "كورونا" عن انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 260 ألف برميل يوميًا في العام الجاري، ما يتسبب في انخفاض أسعار النفط بمقدار 2.90 دولار للبرميل، يمثل وقود الطائرات حوالي ثلثي الخسارة منها.

ويحاول مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم قياس الخطر الذي يمثله الفيروس الجديد، حيث تم الإبلاغ عن التشخيص الأول في الولايات المتحدة، وقد بلغ عدد المصابين في الصين 440 حالة، مع وفاة تسعة أشخاص.

ويأتي انتشار الكورونا في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للسفر لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبحلول الساعة 2:14 مساءَ بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2 بالمائة ليصل الى 63.80 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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