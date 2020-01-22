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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب التطورات التجارية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب التطورات التجارية محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات بشأن التجارة و فيروس "كورونا".

وقادت أسهم البنوك خسائر البورصات الأوروبية خاصة البنوك الإيطالية مع تقارير تشير إلى استقالة "لويجي دي مايو" زعيم حركة 5 نجوم ونائب رئيس الوزراء.

ويترقب المستثمرون التطورات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد بفرض تعريفات على واردات السيارات الأوروبية ما لم تعقد بروكسل صفقة مع واشنطن، مؤكداً أنها ليس أمامها خيار غير ذلك.

وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت خلال التعاملات بعد أن اتخذت الصين إجراءات من شأنها أن تحد من تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة تسعة أشخاص في البلاد حتى الآن لكنها هبطت عند الإغلاق.

ومن ناحية أخرى، يستمر تركيز المستثمرين على قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور قادة العالم في دافوس بسويسرا والتي انطلقت بالأمس.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 423.04 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 7571.9 نقطة.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 6010.9 نقطة، وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 13515.7 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع عند 13640 نقطة خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1087 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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