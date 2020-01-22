قتلى وجرحى مدنيون في قصف روسي غرب حلب

جي بي سي نيوز :- قتل وجرح عدد من المدنيين جراء قصف طيران الاحتلال الروسي على مناطق بريف حلب الغربي.

وأكدت مصادر صحفية اليوم الإثنين، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بقصف لطائرات الاحتلال الروسي على بلدتي (كفر تعال وكفر جوم) غرب حلب.

وقال، إن القصف أوقع ثلاثة قتلى في بلدة كفر تعال و قتيلين اثنين في بلدة كفر جوم وما تزال الحصيلة قابلة للارتفاع بسبب وجود إصابات في صفوف المدنيين بعضها خطير.

ومنذ حوالي أسبوع تشن ميليشيا أسد وروسيا هجوماً على ريف حلب الغربي والجنوبي، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وبدأت الحملة بعد يومين من إعلان ميليشيا أسد أنها ستستأنف العمليات العسكرية، ولن تلتزم بوقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا ، رغم أن روسيا تشارك إلى جانب ميليشيا أسد بالقصف والمعارك.

وأسفرت الحملة الشرسة عن نزوح قرابة 26 ألف مدني من ريفي حلب الجنوبي والغربي، ممن تم توثيقهم حتى أمس الأحد، وفق تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا لم يستمر سوى 4 أيام، ثم انهار على وقع مجزرة ارتكبتها ميليشيا أسد في مدينة إدلب 15/ كانون الثاني 2020، وذهب ضحيتها 21 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 80 آخرين.