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من هي اللبنانية زينة عكر عدرا أول وزيرة دفاع عربية؟

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من هي اللبنانية زينة عكر عدرا أول وزيرة دفاع عربية؟ من هي اللبنانية زينة عكر عدرا أول وزيرة دفاع عربية؟

جي بي سي نيوز :- ضمت حكومة لبنان الجديدة 6 وزيرات بينهن زينة عكر عدرا التي عينت في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

ومن قبل لم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية معروفا على الساحة السياسية اللبنانية.

فزينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

التمثيل النسوي في اللبنانية الجديدة لم يقتصر على عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.

المصدر: مواقع إخبارية

جي بي سي نيوز

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