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مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تقفز لأعلى مستوى في عامين

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مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تقفز لأعلى مستوى في عامين مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تقفز لأعلى مستوى في عامين

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول لأعلى مستوى في عامين تقريبا، بدعم معدلات الفائدة المنخفضة.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.6 بالمائة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له بالقراءة المعدلة موسمياً لتسجل وتيرة سنوية تبلغ 5.54 مليون وحدة.

وتعتبر وتيرة المبيعات للمنازل القائمة في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ فبراير/شباط 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة سوف ترتفع إلى 5.43 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات الأمريكي استفاد من هبوط معدلات الرهن العقاري دون مستوى 4 بالمائة، بالإضافة إلى سوق العمل القوي في البلاد.

وفي إجمالي عام 2019، بلغ إجمالي مبيعات المنازل القائمة 5.34 مليون وحدة، وهو نفس مستوى عام 2018.

وبلغ متوسط المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي 274.5 ألف دولار بزيادة 7.8 بالمائة عن المتوسط المسجل في نفس الوقت من عام 2018.

وبحلول الساعة 3:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل سلة من العملات بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 97.6270.

مباشر (اقتصاد)

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