"الفطيم": متفائلون باقتصاد مصر والسعودية والإمارات.. ولن ننسحب من لبنان

مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، القابضة، عدم نيّة الشركة الانسحاب من السوق اللبناني، إثر التوترات السياسية التي يشهدها البلد.

وقال آلان بجاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة تلتزم بالتواجد طويل الأمد داخل الأسواق التي تمتلك بها استثمارات، ملن يتم الانسحاب من لبنان، خاصة وأنه يمر بمرحلة صعبة، تستوجب الوقوف فيها بجانب العاملين والعملاء.

ونوّه آلان بتوسعات الشركة في مصر خلال 2020، قائلًا: "الاقتصاد المصري يشهد تقدمًا ملموسًا، فهو ضمن الأكثر نموًا خلال 2019، وسنستمر في مضاعفة استثماراتنا داخل مصر".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن عام 2020 يشهد تحسنًا ملحوظًا في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وكذا اقتصاد الإمارات، مما ينعكس على منطقة الخليج عمومًا.

ولفت إلى نظرته السلبية للاقتصاد اللبناني والعراقي في 2020، متابعا: "نحن متواجدون في الدول العربية كافة، باستثناء سوريا واليمن".

وعلى جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن المستثمرين لديهم الوعي البيئي والتأثير البيئي على الشركات، مشدداً على الاستثمار الصديق للبيئة.

وأشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول قد أصدرت "ماجد الفطيم" أكبر إصدارين بالعالم لصكوك خضراء بيمة تفوق الـ500 مليون دولار.

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