القيمة السوقية لـ"تسلا" تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وقفزت القيمة السوقية للشركة العاملة في قطاع السيارات الكهربية لمستوى 104 مليار دولار خلال جلسة اليوم، لتتجاوز قيمة شركتي جنرال موتورز وفورد مجتمعين.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 5.9 بالمائة ليصل إلى 579.7 دولار بعد أن سجل 581 دولار في وقت سابق خلال تعاملات اليوم لأول مرة على الإطلاق.

وحقق سهم شركة "تسلا" صعوداً يتجاوز 20 بالمائة في عام 2020، مدعوماً بنتائج أعمال إيجابية في الربع الثالث وعمليات تسليم قياسية للسيارات.

وتمكنت شركة "تسلا" من فتح مصنعها في شنغهاي قبل الموعد المحدد وبدأت في تسليم موديل "سيدان 3" في الصين في نهاية عام 2019، وبحسب ما ورد عززت الإنتاج في مصنع شنغهاي الجديد لأكثر من 1000 سيارة في الأسبوع.

ومن المقرر أن تعلن "تسلا" عن أرباح الربع الرابع بعد إغلاق جلسة 29 يناير/كانون الثاني الجاري.