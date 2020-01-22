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فيديوجراف.. ما الذي يجعل المغرب رائداً في إنتاج الطاقة المتجددة؟

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فيديوجراف.. ما الذي يجعل المغرب رائداً في إنتاج الطاقة المتجددة؟ فيديوجراف.. ما الذي يجعل المغرب رائداً في إنتاج الطاقة المتجددة؟

مباشر: يمتلك المغرب أعلى معدلات إشعاع للشمس في العالم تصل إلى 3600 ساعة في الصحراء، وتوجد على أراضيه أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بإقليم ورزازات على مساحة 30 كيلو متر.

تنتج هذه المحطة 580 ميجاوات من الكهرباء وتزود مليون منزل بالطاقة الشمسية، وستوفر نصف احتياجات المغرب من الطاقة بحلول 2030.
 
 

 

 

 

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