أسعار المنازل الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات خلال نوفمبر

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل زيادة 0.4 بالمائة لشهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.9 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبلغ متوسط سعر المنازل في الولايات المتحدة 281.2 ألف دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1086 دولار.