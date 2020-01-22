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الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل بدعم نتائج الأعمال

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الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل بدعم نتائج الأعمال الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل بدعم نتائج الأعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم نتائج أعمال الشركات.

وارتفع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من 4 بالمائة بعد تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات "نتفليكس" خلال الربع الرابع، بعدما أضافت الشركة 8.7 مليون مشترك، لكنها أبدت نظرة مخيبة للآمال بشأن توقعات عدد المشتركين في الربع الأول من 2020.

فيما هدأت المخاوف بشأن فيروس "كورونا" الذي بدأ انتشاره في الصين مع اتخاذ بكين إجراءات مضادة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد  السيطرة على الوضع في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه على ثقة في تعامل الصين مع الأزمة.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 29283 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3331.8 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 9413.6 نقطة، ليسجل المؤشران مستويات قياسية جديدة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.470.

مباشر (اقتصاد)

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