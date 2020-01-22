بالصور.. وزير النقل السعودي يدشن سيارات الأجرة بهويتها الجديدة

الرياض – مباشر: دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، سيارات الأجرة بهويتها الجديدة في مطار الملك خالد الدولي.

وتم تدشين سيارات الأجرة في هويتها الجديدة بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للنقل، ورئيس مجلس المديرين في مطارات الرياض، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض.

وبحسب بيان سابق، لهيئة النقل العام، تبدأ سيارات الأجرة الجديدة بالظهور في مطارات المملكة، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل سيارات الأجرة بالمملكة كافة.

وتنفذ الهيئة، خطة تطوير لقطاع الأجرة بالمملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، عبر تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخدمات الداخلية بالسيارة.

وتتسم مركبات الأجرة المطوّرة بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة، وترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط.

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