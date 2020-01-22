"جاكوار لاند روفر" تعتزم تسريح 10% من موظفي مصنع بريطاني

مباشر: تعتزم "جاكوار لاند روفر" خفض 500 وظيفة في مصنع "هالوود" في إنجلترا، حيث تسعى شركة صناعة السيارات إلى خفض التكاليف وسط تزايد الإنفاق على السيارات الكهربية.

وأضافت الشركة البريطانية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن عملية الخفض الحالية تمثل 10 بالمائة من القوة العاملة للشركة البريطانية.

وتابعت شركة صناعة السيارات: "لدى هالوود حوالي 4 آلاف موظف بدوام كامل و 500 عامل متعاقد وسوف تشمل التخفيضات كلتا الفئتين".

وفي العام الماضي، قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة إنها تخطط لخفض 4500 وظيفة في جميع أنحاء العالم لأنها تعاني من تباطؤ في المبيعات بسبب عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع الطلب على سيارات الديزل.

وأضافت الشركة أن عملية الخفض سوف تحسن الكفاءة التشغيلية للمصنع لتكون قادرة على تزايد نمو الطلب لسيارت "رانج روفر إيفوكي" و"لاند روفر ديسكفري سبورت".