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إيرادات "جونسون آند جونسون" تفشل في الوفاء بالتقديرات

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إيرادات "جونسون آند جونسون" تفشل في الوفاء بالتقديرات إيرادات "جونسون آند جونسون" تفشل في الوفاء بالتقديرات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "جونسون آند جونسون" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من 2019، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتقديرات.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية عبر تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الأربعاء، إنها حققت أرباحاً بقيمة 4.01 مليار دولار (1.50 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 3.042 مليار دولار (1.12 دولار للسهم( خلال الفترة المماثلة من 2018.

وفيما يتعلق بنصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فقد سجل إلى 1.88 دولار للسهم في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل توقعات بـ1.87 دولاراً للسهم.

كما ارتفعت إيرادات "جونسون آند جونسون" إلى 20.74 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، مقابل 20.39 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف ترتفع عند 20.80 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 3.5 بالمائة إلى 10.54 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 10.19 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق له.

وفي إجمالي 2019، ارتفعت مبيعات "جونسون آند جونسون" إلى 82.05 مليار دولار، مقارنة مع 81.58 مليار دولار.

في حين تراجعت الأرباح خلال العام الماضي إلى مستوى 15.11 مليار دولار مقارنة مع 15.29 مليار دولار في 2018.

وعند حلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جونسون آند جونسون" بنحو 1.5 بالمائة إلى 149.27 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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