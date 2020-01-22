"اليمامة للحديد" توصي بعدم توزيع أرباح للنصف الثاني

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد" بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019.

وأرجعت الشركة قرار مجلس الإدارة، وفقا لبيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"؛ لعدم تحقيق الشركة لأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019.

وقالت الشركة، إن المجلس ناقش نتائج السنة المالية الماضية، ولعدم تحقيق الشركة لأرباح خلال هذه الفترة، أوصى بعدم توزيع أرباح.

وأضافت "اليمامة للحديد"، أنه سيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.

وعمقت الشركة خسائرها خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، بنسبة 85.2 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 39.88 مليون ريال، مقابل 21.53 مليون ريال خسائر صافية في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في مارس/ آذار الماضي، عدم توزيع أرباح عن النصف الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وسجل سهم الشركة تراجعا بنحو 1.5 بالمائة بتعاملات اليوم، لمستوى 20.66 ريالا.

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