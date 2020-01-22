اليورو قرب أدنى مستوياته في شهر قبل اجتماع المركزي الأوروبي

مباشر: ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في شهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء السندات دون تغيير.

ومن المتوقع أن يصدر البنك مراجعة للاستراتيجية المتضمنة مستهدف التضخم وتقديرات السياسة النقدية ورصد لأراء أعضاءه بشأن أثر الفائدة السالبة على الاقتصاد والنظام المالي.

وأظهر المسح الشهري لمعهد "زد.إيه.دبليو" للأبحاث في ألمانيا يوم الاثنين الماضي تحسن معنويات المستثمرين بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1093 دولار.

وكان اليورو قد تراجع في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 1.1075 دولار، وهو أدنى مستوى في شهر تقريباً.