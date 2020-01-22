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"تكوين" تعين علي الجميل رئيسا تنفيذيا بعد انتهاء تكليف الملحم

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"تكوين" تعين علي الجميل رئيسا تنفيذيا بعد انتهاء تكليف الملحم "تكوين" تعين علي الجميل رئيسا تنفيذيا بعد انتهاء تكليف الملحم

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات، تعيين علي بن حسان الجميل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 2 فبراير / شباط 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن تعيين الجميل بمنصب الرئيس التنفيذي، جاء بناء على انتهاء فترة تكليف جميل بن عبد الله الملحم، وتفرغه لمهام عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وأشارت إلى أن علي الجميل حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1996م، وشهادة في برنامج الصيانة من الولايات المتحدة الامريكية عام 2001.

كما نوهت إلى أن الجميل حاصل كذلك على شهادة في برنامج الإدارة من جامعة كراونفيلد المملكة المتحدة عام 2004، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام2007 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتقلد علي بن حسان الجميل العديد من المناصب القيادية لأكثر من 23 عاما، ولديه العديد من الخبرات في تطوير استراتيجيات الأعمال للشركات الكبرى.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء كذلك، عن تعيين عبدالمحسن بن محمد العثمان رئيساً لمجلس الإدارة، وسليمان بن عبدالعزيز التويجري نائباً للرئيس، وجميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس إدارة منتدب.

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