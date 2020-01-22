"بترورابغ" تقر استقالة رئيس مجلس الإدارة.. وتعين إبراهيم البوعينين بالمنصب

الرياض – مباشر: أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن موافقة مجلس إدارتها على استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد القديمي.

وتقدم القديمي، وفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، باستقالته من المجلس بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2020؛ وذلك لأسباب شخصية.

وقالت "بترورابغ"، إن قرار الاستقالة يصبح ساريا اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2020.

وبدأت عضوية "القديمي" بمجلس الإدارة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأضافت الشركة، في بيانها، إن المجلس قرر تعيين إبراهيم بن قاسم البوعينين (غير تنفيذي) لرئاسة مجلس الإدارة، على أن تبدأ عضويته مطلع الشهر المقبل.

ووفقا لبيان "بترو رابغ"، حصل إبراهيم بن قاسم البوعينين على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال.

والتحق البوعينين بشركة أرامكو السعودية في عام 1989، وعمل في وظيفة مهندس عمليات في مصفاة رأس تنورة، ثم تقلد بعد ذلك عدة مناصب في شركة أرامكو السعودية، وتمتد خبرته لأكثر من 26 عاماً في مجال النفط والغاز.

ولفتت الشركة، إلى أن موافقة المجلس لا تعَد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.28 بالمائة لمستوى 21.54 ريال.

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