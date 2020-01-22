ميزة جديدة في كروم وسيارات كهربائية من هيونداي لتوصيل الطلبات والمزيد

هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

لا تتجاهل ميزة فحص كلمة المرور الجديدة في كروم:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى أي حساب من حساباتك على متصفح (جوجل كروم) Google Chrome مؤخرًا، فمن المحتمل أن تكون قد لاحظت وجود نافذة منبثقة جديدة تزعجك بشأن أمان كلمة المرور، ولكن هذا أمر يجب ألا تتجاهله؛ حيث تتيح لك هذه الميزة معرفة ما إذا كانت تواجه أي من هذه المشكلات في مستوى أمان كلمة المرور:

كلمات المرور التي استخدمتها أكثر من مرة.

كلمات المرور التي ظهرت في خروقات البيانات سابقة.

كلمات المرور التي ليست قوية بدرجة كافية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

إذا تم اكتشاف أي مشكلات في كلمة المرور؛ فإن كروم يعرض قائمة بجميع المشكلات التي وجدها مقسمة إلى فئات، والتي يمكن أن تصل إلى المئات إذا كان لديك الكثير من الحسابات. كما توفر جوجل روابط كلما أمكن للصفحات والتطبيقات حيث يمكنك من خلالها إجراء تغييرات على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. كما يقدم كروم اقتراحات قوية لكلمة المرور.

سيارات كهربائية جديدة من هيواندي لتوصيل الطلبات:

استثمرت مجموعة هيونداي وكيا للسيارات ما يصل إلى 111.5 مليون دولارِِ في شركة ناشئة جديدة تُسمى Arrival التي تعتبر من أكبر الشركات الناشئة في المملكة المتحدة.

تأسست هذه الشركة منذ عام 2015 ولكن لم يُعلن عنها إلا يوم 16 يناير الحالي؛ وتعمل الشركة على تطوير الجيل الثاني من سيارة توصيل كهربائية تُسمى (Arrival Generation 2) وهي فئة جديدة من السيارات الكهربائية التي تفوق السيارات التقليدية من حيث التكلفة والتصميم والكفاءة.

كما ستوفر هذه السيارة لأصحابها صيانة تنبؤية ومراقبة للأداء، وأدوات مفيدة لأي شخص يدير أسطولًا. يمكن للنموذج الحالي نقل حوالي 500 قدم مكعب من الأشياء (ما يصل إلى طنين)، أي ما يعادل أكثر من 1200 صندوق أحذية.

يشير هذا الاستثمار إلى أن الشركة الناشئة التي يبلغ عدد موظفيها 800 موظف على استعداد للتنافس في سوق السيارات المزدحم؛ خاصة مع ازدهار التجارة الإلكترونية.

Sonos ستوقف الدعم لأربعة أجهزة قديمة قريبًا :

لطالما تفاخرت شركة Sonos للمكبرات الصوتية اللاسلكية بصنع منتجات مصممة للاستمرار على الرغم من معايير التكنولوجيا سريعة التطور التي تجعل الأجهزة المتصلة في بعض الأحيان قديمة.

إلا أن أربعة من أقدم منتجات Sonos سيتوقف الدعم الفني لها ابتداءً من شهر مايو القادم. وهذه المنتجات أُطلقت بين عامي 2006 و 2007 وتم دعمها تقنيًا لتستمر في العمل لفترة زمنية تزيد عن 10 أعوام.

ستقدم Sonos برنامجًا تجاريًا وخيارات إعادة التدوير للأجهزة القديمة، بالإضافة إلى خصم 30% على أي مكبر صوتي جديد سيكون بمثابة بديل لأحد المنتجات القديمة.

هذه التطبيقات إذا وجدت على هاتفك فهي تسرق بياناتك:

اكتشف فريق البحث في موقع CyberNews وجود نحو 30 تطبيق في متجر(جوجل بلاي) Google Play تسرق بيانات المستخدمين، وتصيب الهواتف بالبرمجيات الخبيثة، وقد وصل عدد مرات تنزيل هذه التطبيقات إلى 1.4 مليار عملية تنزيل.

يمكنك الإطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات من هنا.