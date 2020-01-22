توضيح من أسمنت ينبع بشأن نقل مصنعها برأس بريدي

الرياض- مباشر: أصدرت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن نقل مصنعها بمنطقة رأس بريدي بمحافظة ينبع.

ونفت الشركة ما تم تداوله من إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نقل مصنع الشركة الكائن برأس بريدي شمال محافظة ينبع إلى مكان آخر.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول"، عدم صحة هذا الأمر وأنه لم يردها أي طلب من الجهات الحكومية بهذا الشأن ولا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقل المصنع من موقعه الحالي.

ولفتت الشركة إلى أن مصنع شركة أسمنت ينبع يعد أكبر مصنع أسمنت بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من الكلنكر ويشغل موقعاً حيوياً على ساحل البحر الأحمر هو الأقرب للمشاريع المستقبلية وعلى بعد 70 كم شمال ميناء ينبع والذي يعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح الشركة على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعت الشركة المساهمين واصحاب المصلحة بعدم الاعتماد على أي اخبار من مصادر غير رسمية واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف أو موقع السوق المالية (تداول) أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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