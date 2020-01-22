المصاريف تهبط بأرباح الاتصالات السعودية هامشيا في عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 0.23 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 10.76 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 10.78 مليار ريال للعام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح في عام 2019، إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بنحو 1.2 مليار ريال، نتيجة استمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية.

وأشارت إلى أن ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء جاء كذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات، إلى جانب تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

كما نوهت إلى أن أرباح الشركة قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA)، للعام 2019، تأثرت إيجابياً بنحو 766 مليون ريال.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح 22.38 بالمائة إلى نحو 2.41 مليار ريال، مقابل 3.1 مليار ريال للربع الرابع من 2018.

وأوضحت الشركة، أن تراجع صافي الأرباح بالربع الرابع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنحو 204 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بـ928 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019 نحو 4 بالمائة، إلى 2.75 مليار ريال، مقابل 2.64 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وسجلت الشركة ارتفاع نسبته 8.7 بالمائة، بصافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.34 مليار ريال، مقابل 7.67 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.

نتائج أرباح الشركات

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