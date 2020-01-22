شركة الاتصالات السعودية تُعلن توزيعات أرباح الربع الرابع 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة "الإتصالات السعودية"بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة من رأس المال على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2019.

وأضافت الشركة في بيان نشر على "تداول" اليوم الأربعاء، أن اجمالي التوزيعات النقدية بلغت 2 مليار ريال، موزعين على 2 مليار سهم أو بما يعادل ريال واحد للسهم.

وتابع البيان أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (إيداع) سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وتابع بيان الشركة أن التوزيع سيكون عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

كانت الشركة أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول عن توزيعات نقدية عن الربع الثالث من العام الماضي بواقع ريال للسهم بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2019.

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