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وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية

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وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية

الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن شركة الزيت العربية - أرامكو السعودية لا تزال تدرس إدراج حصة من أسهمها في الخارج.

وأضاف الجدعان، وفقا لـ"بلومبيرج"، أن الشركة لا تزال تدرس الأمر، مبينا أنه لا يعتقد أن يكون هذا الإجراء سيكون في وقت قريب.

وجمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم، بعد طرح نحو 1.7 بالمائة من أسهمها، لتتخطي طرح آبل الأعلى سابقا على مستوى العالم.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

وذكرت تقارير، في أغسطس/ آب الماضي، أنه من المحتمل أن تتم المرحلة الثانية لاكتتاب أرامكو من خلال طرح دولي في عام 2020 أو 2021.

 

 

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