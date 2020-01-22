فودافون تتخلى عن دعم عملة فيسبوك الجديدة

مباشر: تخلت مجموعة فودافون العالمية عن دعم مشروع العملة الرقمية لفيسبوك "ليبرا"، مع استمرار الانتقادات الموجهة للعملة الرقمية المحتملة.

وتعد فودافون هي ثامن مؤسسة تتوقف عن دعم مشروع "ليبرا" والتي تواجه هجوم وتحذيرات من جانب المنظمين والسياسيين حول العالم بسبب المخاوف من أنها قد تسهل غسل الأموال وتضر بالاستقرار المالي.

وقالت مجموعة فودافون البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها قررت الانسحاب من مشروع "ليبرا، وتوجيه جهودها نحو خدمة الدفع الرقمي الخاص بها عبر الهاتف.

وأعلنت فيسبوك عن خطط في يونيو/حزيران من العام الماضي لقيادة إطلاق عملة "ليبرا" الرقمية، والتي قالت إنها ستمكن من إجراء عمليات دفع دولية سريعة ومنخفضة التكلفة عبر الإنترنت.

وكانت 27 مؤسسة تعمل في قطاعات مالية وتكنولوجية قد أعلنت في العام الماضي المساهمة بـ10 ملايين دولار لإطلاق مشروع "ليبرا".

ولكن قررت 7 مؤسسات مشاركة في المشروع مثل "ماستركارد" و"فيزا" و"إي باي" و"باي بال" وغيرها التخارج من المشروع مع تزايد الانتقادات ضد العملة المقترحة.