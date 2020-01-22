السوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية بسيولة 3.65 مليار ريال

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل هبوط قطاع البنوك والطاقة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.20 بالمائة إلى مستوى 8428.21 نقطة ليفقد نحو 17.12 نقطة.

وعلى مستوى التداولات شهدت تراجعاً هامشياً مقارنة بجلسة أمس الثلاثاء، وبلغت أحجام التداول نحو 170.015 مليون سهم مقابل 174.822 مليون سهم، وبقيمة 3.65 مليار ريال مقارنة بـ 3.66 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم دار الأركان التداولات على كافة المستويات بنحو 169.35 مليون ريال من خلال التداول على 17.015 مليون سهم.

وارتفع أداء 92 سهماً تصدرها سهم مجموعة الحكير بنسبة 5.8 بالمائة، وأسمنت أم القرى بنحو5.26 بالمائة، كما ارتفع أداء ساب للتكافل بنحو 4.81 بالمائة.

فيما تراجع أداء 83 سهماً تصدرها سهم مجموعة السريع التراجعات بنسبة 3.39 بالمائة، وتلاه سهم ساسكو بنسبة 3.18 بالمائة.

أما على صعيد أداء القطاعات تراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.45 بالمائة، كما تراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.41 بالمائة، وانخفض أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 0.33 بالمائة، فيما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة0.17 بالمائة.

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