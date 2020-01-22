السعودية.. وضع حجر الأساس لمشروع تحويل النفايات الصناعية لطاقة بالجبيل2

الرياض ـ مباشر: وضعت شركة صدارة للكيميائيات، وشركة فيوليا ميدل إيست إس أيه إس "فيوليا"، حجر الأساس لأعمال الإنشاءات لمحطة فيوليا للمرافق المركزية لمعالجة وتقييم النفايات في مجمع "بلاسكيم" في الجبيل2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا السعودية فيصل الدويش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن المحطة تعد الأولى بالمنطقة في تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة.

أضاف الدويش أن التسهيلات التي قدمتها الهيئة الملكية بالجبيل، وإزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، شجعت على الاستثمار في مجمع بلاسكيم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا، إلى أن الشركة وضعت 100 مليون دولار لإنشاء المحطة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة صدارة فيصل الفقير، أن مجمع بلاسكيم يشهد نموا في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات مع شركات مختلفة تضم مستثمرين سعوديين وأجانب.

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