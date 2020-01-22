أخبار عاجلة

الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية.. وضع حجر الأساس لمشروع تحويل النفايات الصناعية لطاقة بالجبيل2

Google+ Print
السعودية.. وضع حجر الأساس لمشروع تحويل النفايات الصناعية لطاقة بالجبيل2 السعودية.. وضع حجر الأساس لمشروع تحويل النفايات الصناعية لطاقة بالجبيل2

الرياض ـ مباشر: وضعت شركة صدارة للكيميائيات، وشركة فيوليا ميدل إيست إس أيه إس "فيوليا"، حجر الأساس لأعمال الإنشاءات لمحطة فيوليا للمرافق المركزية لمعالجة وتقييم النفايات في مجمع "بلاسكيم" في الجبيل2.

 وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا فيصل الدويش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن المحطة تعد الأولى بالمنطقة في تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة.

أضاف الدويش أن التسهيلات التي قدمتها الهيئة الملكية بالجبيل، وإزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، شجعت على الاستثمار في مجمع بلاسكيم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا، إلى أن الشركة وضعت 100 مليون دولار لإنشاء المحطة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة صدارة فيصل الفقير، أن مجمع بلاسكيم يشهد نموا في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات مع شركات مختلفة تضم مستثمرين سعوديين وأجانب.

ترشيحات:

وزير التعليم السعودي:مخاطر التحولات الرقمية أعلى عند الذكور من الإناث

عضو بمجلس الشورى السعودي: الوافدون شركاء في التنمية

السعودية.. معدل التضخم بأسعار الجملة يواصل الصعود بديسمبر.. والمتوسط السنوي 2%

المالية السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار

"سامبا" تعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

10 قرارات للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

غداً.. تدشين سيارات الأجرة الجديدة بالمطارات السعودية

إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين