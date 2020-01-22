محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية يبحث التعاون المشترك مع بولندا

الرياض – مباشر: قام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بإجراء زيارة لدولة بولندا؛ لمناقشة أوجه التعاون العسكري بين البلدين.

وقال العوهلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، إنه التقى خلال زيارته إلى دولة بولندا وزير الدولة لوزارة أصول الدولة، ونائب وزير الدفاع البولندي، ورئيسة مستشاري رئيس الجمهورية، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية للسياسات الأمنية.

وأضاف العوهلي، أنه تمت مناقشة أبرز مستجدات المشاريع المشتركة، وبحث سبل التعاون في التصنيع العسكري.

وكشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية بالسعودية، عن مقابلته لرئيس مجلس إدارة مجموعة التسليح البولندية (PGZ).

وبين العوهلي، أنه استعرض مع رئيس مجموعة التسليح البولندية أوجه التعاون الصناعي في قطاع الدفاع بين المملكة وجمهورية بولندا، وعرض أحدث المعدات والحلول العسكرية البولندية.

ووقعت هيئة الصناعات العسكرية بالمملكة، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول اتفاقية لبرنامج مشاركة صناعية منذ إطلاقه مع شركة ريثيون العربية السعودية؛ بغرض توطين صيانة منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" خلال الفترة المقبلة، وتدريب وتأهيل أبناء الوطن على الصيانة العميقة للنظام.

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