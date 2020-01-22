تعيين أول سيدة في منصب الرئاسة في اليونان

مباشر: أصبحت "كاترينا ساكيلاروبولو" أول سيدة تتولى منصب الرئاسة في اليونان، بعد حصولها على موافقة البرلمان.

وكانت القاضية "كاترينا ساكيلاروبولو" البالغة من العمر 64 عامًا، رئيسة لمجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في اليونان، وستخلف "بروكوبس بافلوبولس" الذي ستنتهي مدة رئاسته المستمرة منذ خمس سنوات في مارس/أذار المقبل.

وفي ظاهرة نادرة للاتفاق بين الأحزاب في اليونان، حصلت "كاترينا" مرشحة الحزب المحافظ على دعم أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب سيريزا اليساري الذي فقد السلطة في انتخابات يوليو/تموز الماضي.

وحصدت الرئيسة الجديدة لليونان على مواقة البرلمان اليوم الأربعاء بأغلبية 261 صوتاً من أصل 300 عضو.

وأصبحت "ساكيلاروبولو"، من مدينة سالونيك الشمالية، أول رئيسة لمجلس الدولة في عام 2018، مدعومة لهذا المنصب من قبل الحكومة اليسارية آنذاك.