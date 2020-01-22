نشاط ملحوظ على "دار الأركان" يلامس أدنى مستوياته بـ8 أشهر

الرياض- مباشر: تصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، حركة تداولات سوق الأسهم السعودية قبيل إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء بنصف ساعة متصدراً السيولة وحجم التداولات، رغم تسجيل تراجعه الرابع على التوالي.

وبحلول الساعة 2:30 بتوقيت الرياض تراجع أداء السهم بنسبة 0.30 بالمائة إلى مستوى 9.91 ريال.

وتراجع السهم للجلسة الرابعة على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في نحو 8 أشهر وتحديداً منذ 21 مايو/ آيار 2019، وصل حينها عند مستوى 9.55 ريال.

وجاء السهم في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً على كافة المستويات، بتداولات نحو 15.65 مليون سهم وبقيمة 155.85 مليون ريال، موزعين على 5.66 ألف صفقة.

يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية سجل تراجعاً بنسبة 0.14 بالمائة لمستوى 8435 نقطة ليفقد نحو 10.11 نقطة، من خلال تداولات بنحو 156 مليون سهم وبقيمة 3.31 مليار ريال.

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