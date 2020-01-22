مسؤول سعودي: 4.2% مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي

الرياض ـ هيثم سليمان: كشف مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، عن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي للمملكة إلى 4.2 بالمائة من الناتج الإجمالي.

وقال عبدالعزيز بن متعب الرشيد، خلال منتدى الرياض الاقتصادي، أن تلك الأرقام تعكس بدء مردود برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

وأكد الرشيد على أن الإصلاحات المالية التي اتخذتها المملكة على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدأت تؤتي ثمارها على كافة القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مزيدا من النتائح الجيدة المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وشدد مساعد وزير المالية على أن الإصلاحات المالية جزء ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تنتهجة القيادة الرشيدة بالمملكة، لافتا إلى أن التحول الجذري بسياسات المملكة الاقتصادية، يحتاج لمزيد من الجهد والوقت وتضافر جهود القطاعين العام والخاص.

كما أوضح أن التصنيع هو العمود الفقري لأي محرك اقنصادي، وأي اقتصاد لا يمكن له تحقيق مؤشرات جيدة وتنمية مستدامة دون طفرة في الصناعة وتحسين بيئة العمل والتنوع في المنتجات ذات القدرة التنافسية العالية.

وقال إن تحسن الاقتصاد، لا يأتي بالإنفاق الحكومي وحده، وإنما يتحقق بتحسين بيئة الأعمال وتحفير الإنتاج والتصنيع، لإحداث تنمية حقيقة، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية حقيقة مستدامة.

وافتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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