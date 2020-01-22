بدء فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي"مرجان - 16"

القاهرة - مباشر: انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان – 16"، والذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، فإن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.

ويشمل التدريب على تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ غارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتي التدريب (مرجان - 16) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك في التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.

ترشيحات:

استقرار أسعار الذهب في مصر.. اليوم

توقعات باستمرار الأداء الهابط على مؤشرات بورصة مصر.. اليوم

تجار: سوق السيارات المصري ينتظر مزيداً من انخفاض الأسعار