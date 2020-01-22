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وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في سوق النفط بنحو مليون برميل

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وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في سوق النفط بنحو مليون برميل وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في سوق النفط بنحو مليون برميل

مباشر: توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن يشهد سوق النفط فائضاً بنحو مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2020، ما يضع ضغوطاً على الخام.

وقال المدير التنفيذي للوكالة "فاتج بيرول"، لمنتدى رويترز للأسواق العالمية خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن توقع ارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل الظروف العادية، لكن التطورات غير المتوقعة مثل زيادة عدم الاستقرار في العراق، يمكنها أن تغير الوضع.

وتشهد العراق تصعيداً سياسياً وأمنياً مؤخراً، وسط تظاهرات معارضة للحكومة تطالب بإصلاحات سياسية.

وأضاف "بيرول" أنه يرى وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز، وهو ما جعل التطورات الأخيرة الناجمة عن مقتل الجنرال الإيراني وتعطيل الإنتاج في ليبيا بعد إغلاق أكبر حقلين للنفط، تفشل في دعم أسعار النفط.

وأشار إلى أن تغير المناخ له تأثير كبير على قطاع الطاقة، حيث يشكل قضية رئيسية لشركات الطاقة.

وأوضح "بيرول" أنه يتوقع نمو المعروض بشدة من قبل منتجي النفط خارج أوبك بأكثر من مليوني برميل، خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وغيانا.

مباشر (اقتصاد)

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