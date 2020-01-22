مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية

الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة.

وبحسب كونا، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة أيضاً.

وكان مجلس الأمة الكويتي انتقل في جلسته التكميلية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المُشار إليهما.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية على: "الموافقة على مذكرة تفاهم بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

في حين نصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين على: "الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

ترشيحات:

هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية وسط ترقب حركة الأسواق العالمية

وزيرة المالية الكويتية: نحتاج آلية جديدة لإصلاح عجز الميزانية

"مؤسسة البترول": 65.68 دولار سعر برميل النفط الكويتي

الخطوط الجوية الكويتية: نستهدف الوصول إلى الربح في عام 2026

الكويت: 862.5 مليون دينار ديون مستحقة لـ"النفط"

"المواصلات" الكويتية تعلن أسعار وأوزان الطرود الجوية الصادرة لبعض الدول

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي لليوم الرابع