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مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية

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مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية

الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى .

وبحسب كونا، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة أيضاً.

وكان مجلس الأمة الكويتي انتقل في جلسته التكميلية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المُشار إليهما.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية على: "الموافقة على مذكرة تفاهم بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

في حين نصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين على: "الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

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