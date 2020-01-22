عضو بمجلس الشورى السعودي: الوافدون شركاء في التنمية

الرياض- هيثم سليمان: أكد عضو مجلس الشورى السعودي، محمد بن عبدالله آل عباس، على أهمية دور العمالة الأجنبية والوافدين لاقتصاد المملكة، بعكس ما يشاع عن تسببهم في مشكلات اقتصادية ضخمة للمملكة أهمها ابتلاع الدعم الصحي والاجتماعي، والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين.

ولخص آل عباس في تصريح خاص لـ "مباشر" على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاقتصاد المنعقد بالرياض موقفه من العمالة الأجنبية بالمملكة بقوله: "الوافدون ليسوا سرطاناً وإنما شركاء تنمية" وهو ما يتضح في دورهم في تنمية العديد من القطاعات ونقل خبرات خارجية إلى المملكة والعاملين السعوديين والخريجين في العديد من القطاعات الرئيسية والمهمة بالمملكة.

وأوضح عضو الشورى أن العمالة الأجنبية تمثل 80 بالمائة من القوى العاملة في السوق السعودي مقابل 20 بالمائة فقط من العمالة السعودية، وهو ما يعكس أهمية الأجانب والوافدين العاملين في المملكة.

وطالب آل عباس بتحسين بيئة العمل وإعادة النظر في رسوم المرافقين والمقابل المالي للمنشآت لعدم حدوث هجرة للعمالة الأجنبية من السعودية.

وأشار إلى رحيل نحو 4 ملايين من المملكة منذ فرض الرسوم والمقابل المالي وهو ما تسبب في تراجع القوى الشرائية وحدوث ركود واضح في بعض القطاعات.

وقدم "آل عباس" دراسة بعنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية" خلال منتدى الرياض الاقتصادي، في جلسة ترأسها مساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد، وحاور فيها كل من: عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصرف نماء، ومحمد بن فهد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية.

وتقدم الدراسة تحليلاً اقتصاديا للإصلاحات المالية العامة التي تتبناها المملكة منذ عام 2016 بهدف تقويم وتعظيم فاعليتها في إحداث التأثيرات الاقتصادية المنشودة في المدى المتوسط، وبما يتوافق ومستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى بحسب "رؤية المملكة 2030".

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