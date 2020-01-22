حالة الطرق في المملكة .. تحديث

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان حالة الطرق لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحا على النحو التالي:

اقليم الشمال /عجلون تساقط ثلوج القاعدة/ عبين وجميع الطرق سالكة.

اقليم العاصمة / امطار غزيرة وجميع الطرق سالكة.

اقليم الوسط / امطار متفرقة بين الحين والاخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق وادي القمر مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

اقليم الجنوب:

الكرك : امطار متفرقة وجميع الطرق سالكة.

الطفيلة : البصيرة القادسية الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج وجاري العمل على فتحها.

منطقه العيص بداية تساقط ثلوج.

منطقة زحيقة تراكم للثلوج والطرق مغلقة وجاري العمل على فتحها.

معان : قرى النعيمات بداية تساقط ثلوج وجميع الطرق سالكة .

منطقة رأس النقب تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب ومدى الرؤية 10 متر وتباطئ لحركة المركبات .

غرب معان منطقة الهيشه تم فتح الطرق المغلقة.

الطريق الملوكي تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب ومدى الرؤية 25 متر.

ويهيب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين باخذ الحيطة اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء المسير على الطرقات والالتزام بقواعد المرور والارشادات من قبل رجال الامن العام المتواجدين بالميدان والاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ عند الحاجة.