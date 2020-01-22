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الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر
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الجمعة 24 يناير 2020 07:38 مساءً
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية
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الجمعة 24 يناير 2020 07:32 مساءً
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل
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الجمعة 24 يناير 2020 07:24 مساءً
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العثور على قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وسط برلين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 يناير 2020 01:38 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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