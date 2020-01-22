الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة يتراجع بعكس المتوقع

مباشر: تراجع صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بعكس توقعات المحليين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكنه شهد زيادة 4 مليارات جنيه إسترليني في العام المالي الحالي حتى الآن.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل 0.2 مليار إسترليني مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صافي اقتراض القطاع الحكومي باستثناء البنوك سيرتفع إلى 5.3 مليار إسترليني خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمستويات اقتراض المملكة المتحدة منذ بداية العام المالي الحالي (الفترة من أبريل/نيسان 2019 وحتى الشهر الماضي) بلغت 54.6 مليار جنيه إسترليني وهو أكثر 4 مليارات إسترليني مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الديون الحكومية والتي تستثني بنوك القطاع العام بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت مستوى 1.819 تريليون إسترليني أو ما يعادل 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة 35 مليار إسترليني عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي 2018.

وبحلول الساعة 10:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.3067 دولار.