اعتماد نسب المحتوى المحلّي المدققة لـ50 شركة سعودية بقطاعات مختلفة

الرياض - مباشر: أنهت هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية بالسعودية اعتماد خط أساس المحتوى المحلّي لـ 50 شركة من الشركات الرئيسية المورّدة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء "أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية غسان بن عبدالرحمن الشبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس، أن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلّي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلّي في المنشأة بشكلٍ تلقائي.

وتابع: "تتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".

وأضاف أن تلك الشركات تعاونت مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلّي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها.

ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسة تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلّي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلّي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلّي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحّدة لتنمية المحتوى المحلّي لدى هذه الشركات.

ترشيحات:

المالية السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار

وزير سعودي: تعديل نظام الخدمة المدنية يتيح وسائل استقطاب متنوعة

السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية

المالية السعودية: توجيه حصيلة طرح أرامكو لتوسيع الصناعات المحلية والعسكرية

وزير الطاقة السعودي: روسيا لا تدرس الخروج من "أوبك+"

10 قرارات للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

تقرير:2019 علامة بارزة لسوق الاكتتابات بالخليج بعد طرح أرامكو السعودية

دراسة: 3 ملايين فرصة عمل بالسعودية نتيجة مبادرات رؤية 2030