وزير الاتصالات السعودي: 5 شركات طلبت رخصة مشغلي "الشبكات الافتراضية"

الرياض – مباشر: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، إن 5 شركات تقدمت حتى الآن للحصول على ترخيص مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية.

وأضاف الوزير لـ"العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن الشركات تستغرق بين 60 و90 يوماً للانتهاء من عمليات التقدم للرخصة.

وطرحت هيئة الاتصالات السعودية، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن سعود التميمي، إن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع؛ ويمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات.

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