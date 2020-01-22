وزير التعليم السعودي:مخاطر التحولات الرقمية أعلى عند الذكور من الإناث

الرياض ـ مباشر: قال وزير التعليم السعودي، إن هناك خططاً طموحة لدى المملكة بشأن ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق الفعلية للعمل والوظائف.

وأضاف حمد بن محمد آل الشيخ، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الرياض الاقتصادي، أن نسب مخاطر التحولات الرقمية والتكنولوجيا بسوق العمل السعودي مرتفعة عند الذكور أكثر من الإناث.

وأوضح الوزير أن مخاطر التحولات الرقمية والتكنولوجيا تمثل تحدياً كبيراً خلال الفترة المقبلة سواء من خلال التعليم أو التدريب وكذلك المنشآت الراغبة في الحصول على موظف مناسب يواكب تطورات العصر.

كما أوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في التحولات الرقمية التي تغير شكل التعليم والوظائف حول العالم والمملكة جزء من ذلك.

وافتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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