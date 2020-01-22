أرامكو السعودية بقائمة أغلى العلامات التجارية لشركات النفط عالمياً

الرياض – السيد جمال: انضم وافد جديد لقائمة أغلى العلامات التجارية على مستوى العالم لعام 2020، وهذه المرة من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد عملاق النفط شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية.

احتلت أرامكو السعودية المرتبة الثانية في قائمة أغلى العلامات التجارية على مستوى العالم بقطاع النفط الغاز، والصادرة عن براند فاينانس جلوبال للأغلى وأقوى 500 علامة تجارية لعام 2020.

وجاءت أرامكو السعودية، وفقاً للتقرير الذي حصل "مباشر" على نسخة منه اليوم الأربعاء، في المرتبة الثانية بأغلى العلامات تجارية بقطاع النفط والغاز على مستوى العالم بقيمة لعلامتها التجارية تبلغ 46.768 مليار دولار.

وحصلت أرامكو السعودية على تصنيف "AA" في قائمة براند فاينانس لأغلى العلامات التجارية لعام 2020.

واقتحمت أرامكو قائمة أغلى العلامات التجارية خلفا لشركة "شل" البريطانية صاحبة المركز الأول بقيمة 47.529 مليار دولار، التي سجلت ارتفاعاً سنوياً بقيمة علامتها التجارية بنحو 12.4 بالمائة، علماً بأن قيمة العلامة بلغت 42.295 مليار دولار في العام الماضي، كما أنها رفعت تصنيفها من "AAA - " في العام الماضي إلى "AAA" في العام 2020.

وأزاحت أرامكو السعودية شركة "بتروشاينا" من المرتبة الثانية بقائمة أغلى العلامات التجارية في قطاع النفط الغاز على مستوى العالم، لتحتل المرتبة الثالثة في ترتيب العام 2020 مقارنة بـالعام الماضي، بقيمة لعلامتها بلغت 38.028 مليار دولار، بزيادة 3.3 بالمائة، ولكن حافظت على تصنيفها عند "AAA - ".

وعربياً، كانت أرامكو السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أغلى العلامات التجارية بقطاع النفط والغاز، وحل بعدها شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية في المرتبة العاشرة عالمياً، محققة تقدماً بواقع مركزين عن العام 2019، بقيمة لعلامتها التجارية بلغت 11.392 مليار دولار، بزيادة 28.5 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بــ 8.865 مليار دولار في العام الماضي، لترفع تصنيفها من "AA" إلى "AA+" في 2020.

وجمعت أرامكو السعودية 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي بعد ممارسة خيار الشراء، ليعد أكبر طرح عام في التاريخ.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

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