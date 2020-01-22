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الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:46 مساءً
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:40 مساءً
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر
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الجمعة 24 يناير 2020 07:38 مساءً
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية
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الجمعة 24 يناير 2020 07:32 مساءً
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل
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الجمعة 24 يناير 2020 07:24 مساءً
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة
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الجمعة 24 يناير 2020 07:12 مساءً
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8 الصبح - اليوم..رئيس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب
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الأربعاء 22 يناير 2020 12:51 مساءً
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