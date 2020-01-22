استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب تطورات اقتصادية وسياسية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي هامشياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب أحداثاً اقتصادية وسياسية.

وعادت شهية المخاطرة لتتعافى من جديد حول العالم، بعد إعلان تدابير للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص في الصين.

وعلى الصعيد التجاري، قال وزير الخزانة الأمريكي إن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين قد لا تسقط كافة التعريفات الجمركية.

في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفوضات بين واشنطن وبكين بشأن المرحلة الثانية للصفقة التجارية ستبدأ قريباً، كما تحدث عن "صفقة تجارية كبيرة" مع الاتحاد الأوروبي.

وهاجم ترامب مجدداً خلال خطابه في منتدى "دافوس" بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه رفع معدل الفائدة أكثر من اللازم قبل أن يخفضها بوتيرة بطيئة.

واتفق مجلس الشيوخ على إجراءات مساؤلة الرئيس ترامب، بعد جدل واسع بالأمس بين الأعضاء.

ومن المقرر إعلان بيانات حول مبيعات المنازل القائمة وأسعار العقارات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1093 دولار.

وارتفعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.07 بالمائة عند 109.95 ين، بينما تراجع مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.3067 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 0.9709 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسة أخرى عند مستوى 97.594، بعد أن سجل 97.686 في وقت سابق من التعاملات.