"هدف": المنشآت الصغيرة تمثل 98% من القطاع الخاص السعودي

الرياض ـ مباشر: كشفت بيانات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن عدد المنشآت الصغيرة بالقطاع الخاص يبلغ نحو 1.5 مليون منشأة، تشكل 97.6 بالمائة، من مجمل منشآت القطاع الخاص.

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وفقا لبيان لـ"هدف"، اليوم الأربعاء، أن 76.5 بالمائة من المنشآت الصغيرة بالقطاع الخاص، تقع في النطاق الأخضر.

وأوضح المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.33 ألف منشأة تشكل 2 بالمائة، من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

وبين أن المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4.12 ألف منشأة، تمثل نحو 0.3 بالمائة من إجمالي المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد عن 0.1 بالمائة من مجمل المنشآت العاملة بالقطاع الخاص.

ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3 بالمائة من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 بالمائة من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء.

ويقع نحو 14.5 بالمائة من المنشآت الصغيرة في قطاع النقل والتخزين والمواصلات وتصل منشآت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، نحو 14.1 بالمائة، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16 بالمائة من المنشآت الصغيرة.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6 بالمائة من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1 بالمائة، وتصل حصة الصناعات التحويلة إلى 9.9 بالمائة.

وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4 بالمائة، من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2 بالمائة، والصناعات التحويلية 8.9 بالمائة، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5 بالمائة من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7 بالمائة من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8 بالمائة تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء.

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