النفط يتراجع مع توقعات وجود فائض في سوق الخام

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بوجود فائض في سوق الخام خلال النصف الأول من العام، وهو ما ساعد في تقليص مخاوف تعطيل الإمدادات من جانب ليبيا.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة "فاتح بيرول " في تصريحات بالأمس أنه يتوقع أن يشهد سوق النفط خلال النصف الأول من هذا العام فائضاً بنحو مليون برميل يومياً.

وأضاف في منتدى رويترز للأسواق العالمية بينما كان يحضر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" أن السبب في التطورات الأخيرة وانخفاض أسعار النفط التي شهدناها كانت ناجمة من مقتل الجنرال الإيراني وتعطيل الإنتاج في ليبيا بعد إغلاق أكبر حقلين للنفط.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 58.34 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط إلى 64.16 دولار للبرميل.