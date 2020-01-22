الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية

القاهرة - مباشر: استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 10 بنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

وسجل الدولار في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنوك: الأهلي المصري، والمصرف المتحد، ومصر، عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

كما استقر في كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني للتنمية بمصر عند 15.74 جنيه للشراء، والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وارتفع الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ليسجل الدولار 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية ليسجل الدولار 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي، ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في بنك عَـوده نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

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