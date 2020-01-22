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"سيرا" يواصل مكاسبه ويقفز لأعلى مستوياته بأكثر من عامين

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الرياض - مباشر: شهد سهم مجموعة سيرا القابضة، ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة الأربعاء، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته بأكثر من عامين.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً نسبته 3.06 بالمائة ليصل لمستوى 23.62 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017.

وتصدر السهم قائمة التداولات بنحو 64.72 مليون ريال، من خلال 2.78 مليون سهم موزعة على 2.25 ألف صفقة.

وفي تلك اللحظات ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.04 بالمائة إلى مستوى 8448.05 نقطة ليربح نحو 1.38 نقطة من خلال تداول 70.8 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.46 مليار ريال.

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