الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، مع التفاؤل التجاري وبالتزامن مع كشف الصين عن إجراءات تحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الصين إجراءات من شأنها أن تحد من تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة تسعة أشخاص في البلاد حتى الآن، عالمياً، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مجدداً.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية الإيجابي بعد مفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" عن بدء صفقة تجارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن ناحية أخرى، يستمر تركيز المستثمرين على قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور قادة العالم في مدينة دافوس السويسرية، والتي انطلقت بالأمس.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 424.2 نقطة، كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 7625.4 نقطة.

بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 6058.4 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 13609.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1079 دولار.