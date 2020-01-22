ماليزيا تخفض معدل الفائدة بشكل مفاجئ مع عدم اليقين الاقتصادي

مباشر: خفض البنك المركزي في ماليزيا معدل الفائدة بشكل مفاجئ، لتكون الدولة الأخيرة في الأسواق الناشئة التي تقبل على خطوة مماثلة وسط عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وقرر "بنك نيجارا ماليزيا" خلال اجتماع السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، تقليص معدل الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمائة.

ويأتي هذا القرار بما يخالف توقعات المحللين التي كان يشير الغالبية العظمى منهم إلى عدم تغيير الفائدة.

وقال صناع السياسة خلال البيان إن هذه الخطوة تعد بمثابة إجراء استباقي من أجل ضمان مسار النمو الاقتصادي الآخذ في التحسن وسط استقرار الأسعار.

وتتبع هذه الخطوة من جانب ماليزيا، قرارات مماثلة في غيرها من دول الأسواق الناشئة مثل تركيا وجنوب أفريقيا، والتي بدأت العام الحالي بخفض في معدل الفائدة.

وكان البنك المركزي في ماليزيا خفض معدل الفائدة مرة واحدة في العام الماضي كما قلصت متطلبات نسبة الاحتياطي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعدما تباطأ النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثالث إلى أدنى مستوى في عام.

واستشهد البنك في قراره بالمخاطر الهبوطية على النمو الاقتصادي بما في ذلك المفاوضات التجارية العديدة والمخاطر الجيوسياسية والنمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع.

وسجل معدل التضخم في ماليزيا خلال العام الماضي 0.7 بالمائة وهو أدنى من التوقعات الرسمية البالغة 0.9 بالمائة.

في حين تتوقع الحكومة الماليزية تسارع التضخم في البلاد إلى 2 بالمائة هذا العام.

وبحلول الساعة 8:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة ماليزيا مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 4.0655 رينجت.