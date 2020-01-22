السعودية.. معدل التضخم بأسعار الجملة يواصل الصعود بديسمبر..والمتوسط السنوي 2%

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنحو 3.7 بالمائة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 على أساس سنوي، وواصل صعوده على أساس شهري.

وبلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، نحو 119.1 نقطة بنهاية العام الماضي، مقارنة بــ 116.8 نقطة مقارنة بـالعام 2018.

وجاء ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة، نتيجة نمو الأسعار بقطاعات مثل المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 8 بالمائة، وقطاع السلع الأخرى الذي يشمل بعض المنتجات مثل الأثاث والعجائن والورقية بنحو 2 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة 0.4 بالمائة مقارنة بـشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجل المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة ارتفاعاً نسبته 2 بالمائة خلال 2019 مقارنة بـالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة ارتفاعاً بنحو 3.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بالسعودية - معدل التضخم ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 للمرة الأولى خلال العام بعد 11 شهراً من التراجع على أساس سنوي.

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